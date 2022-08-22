Флешмоб "Россия объединяет" ко Дню флага России прошел на Поклонной горе

Около монумента Победы 200 волонтеров развернули флаг, 90 частей которого привезли из различных регионов РФ. Местные жители написали на каждой частице флага теплые слова и добрые пожелания в адрес России.
Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По случаю праздника в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, а также концерт и фейерверк.
На главной аллее парка Победы в 12:30 можно будет увидеть самый длинный флаг России. В создании флага длиной 165 метров и шириной 9 метров примут участие три тысячи человек. У каждого в руках будет табличка белого, синего или красного цветов.
В 15:30 у монумента Победы стартует флешмоб "Карта России". Тысячи активистов в панамах и футболках в цветах российского флага выстроятся по контуру огромной карты РФ. Ее площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров.
Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. Начиная с 17:00 на сцене выступят группы "Чайф", "Земляне", Uma2rman, "7Б", "Калинов мост", "25/17", а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец и Валентина Лисица. Завершит концерт фейерверк в 22:00. В небе над Москвой вспыхнут яркие белые, синие и красные искры.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что Государственному флагу России 22 августа исполняется 353 года. В честь праздника культурные площадки столицы подготовили различные мероприятия. По ее словам, горожан ждут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Всего пройдет больше 60 мероприятий.
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