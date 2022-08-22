Большой концерт и "живая" карта России: Москва отмечает День флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По случаю праздника в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, а также концерт и фейерверк, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Город украсили яркими плакатами с триколором и флаговыми конструкциями. На билбордах, остановках и афишных стендах разместили более 500 праздничных плакатов. На Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах установили флаговые композиции. Такие же появились на эстакадах и путепроводах на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

У здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы на улице Охотный Ряд установили флагштоки с триколором. На фасадах здания нижней палаты парламента разместили декоративное панно.

На цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате до текущего дня транслировались поздравительные ролики к празднику. После 20:00 22 августа видео покажут на домах-книжках.

Различные мероприятия в честь Дня флага в столице пройдут на Поклонной горе, на ВДНХ, в столичных парках, библиотеках, музеях и галереях, во дворцах творчества и культурных центрах. Завершится все большим концертом звезд эстрады на Поклонной горе и вечерним фейерверком.

Мероприятия стартовали еще ночью. Более 300 машин белого, синего и красного цветов, украшенных наклейками с триколорами и флажками, проехали по Садовому кольцу. Участники пробега начали выстраивать свои авто от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова с 20:00 21 августа. Старт был дан в 23:30, а завершился праздничный заезд 22 августа в 01:00.

В 07:00 эстафету торжественных мероприятий продолжили московские кадеты. На Поклонной горе возле монумента Победы они провели церемонию поднятия флага России. Все утро в парке будут проходить флешмобы.

Первый из них под названием "Россия объединяет" пройдет у монумента Победы с 07:30 до 09:00. В его рамках возле монумента Победы 200 волонтеров развернут российский флаг, 90 частей которого привезли из различных регионов страны. На каждой частице флага местные жители написали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.

На главной аллее парка Победы в 12:30 можно будет увидеть самый длинный флаг России. В создании флага длиной 165 метров и шириной 9 метров примут участие три тысячи человек. У каждого в руках будет табличка белого, синего или красного цветов. В условленный момент участники поднимут свои таблички вверх и из частей составится полотно российского триколора.

В 15:30 у монумента Победы стартует флешмоб "Карта России". Тысячи активистов в панамах и футболках в цветах российского флага выстроятся по контуру огромной карты РФ. Ее площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров.

Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. Начиная с 17:00 на сцене выступят группы "Чайф", "Земляне", Uma2rman, "7Б", "Калинов мост", "25/17", а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец и Валентина Лисица. Завершит концерт фейерверк в 22:00. В небе над Москвой вспыхнут яркие белые, синие и красные искры.

По всему городу 22 августа пройдут акции по раздаче флажков, флаеров, лент триколора и наклеек. В парках, скверах, около станций метро всем желающим будут вручать в подарок флажок, ленточку и флаеры с историей государственного флага. На 10 парковках Москвы волонтеры будут раздавать праздничные наклейки, которыми можно украсить автомобиль.

В кинотеатрах сети "Москино" покажут легендарные советские фильмы, а в культурных центрах столицы выступят юные артисты. В парках пройдут праздничные концерты с участием сольных исполнителей, джазовых коллективов и ансамблей народных песен. Также для гостей приготовили мастер-классы и кинопоказ.

На ВДНХ пройдет тематическая программа. Саму территорию выставки в честь праздника украсили российскими флагами. Волонтеры будут раздавать москвичам и туристам флажки и ленточки в цветах триколора. В 18:00 на выводном круге ВДНХ пройдет программа Центра национальных конных традиций. Посетители увидят показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

В столичных дворцах и центрах творчества состоятся концерты, лекции, квесты и квизы для детей и взрослых. Их проведут в офлайн- и онлайн-формате.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что Государственному флагу России 22 августа исполняется 353 года. В честь праздника культурные площадки столицы подготовили различные мероприятия, сообщила. По ее словам, горожан ждут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Всего пройдет больше 60 мероприятий.