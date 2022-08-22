Путин поздравил граждан с Днем Государственного флага

Фото: kremlin.ru

Россия – мощная держава, которая будет проводить на мировой арене только политику, отвечающую ее коренным интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага.

Он добавил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, в ее генетическом коде - стремление следовать своему пути.

"Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины", – отметил президент России.

Ранее сообщалось, что ко Дню флага РФ столицу украсят праздничными плакатами с триколором и флаговыми конструкциями. В этом году более 500 праздничных плакатов разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.

На Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах установят бело-сине-красные флаговые композиции. Также по-праздничному оформят эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

Специально к празднику подготовили поздравительные ролики, которые будут транслироваться до 22 августа на цифровых билбордах и медиафасадах зданий 8 и 28 на Новом Арбате. После 20:00 22 августа видео покажут на домах-книжках на Новом Арбате.