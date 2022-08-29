"Личная территория": "родил – плати"

Наталья – многодетная мать, бывший муж еще 16 лет назад выставил ее на улицу вместе с детьми. Семья снимает жилье, но денег на аренду не хватает.

Андрей из троих детей признает только старшую дочь, но и ей помогает крайне редко. Ведь уже более десяти лет у него новая жена и еще трое малышей. Наталья бедствует и вынуждена подать на алименты. Из-за этого Андрей, как злостный неплательщик, лишен водительских прав, а, значит, единственной возможности заработать деньги. В тупиковой ситуации он обвиняет бывшую. Подробнее – в программе "Личная территория".