Финляндия ограничила выдачу виз россиянам

Финляндия ограничивает выдачу виз россиянам. С 1 сентября подать документы туристы смогут только в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Кроме того, принимать заявки на туристический "шенген" будут только по понедельникам. Об этом говорилось в заявлении МИД Финляндии. Также может быть приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима. В этом случае цена финского "шенгена" поднимется с 35 до 80 евро.

При этом Финляндия не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам виз, как это сделала Эстония. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.