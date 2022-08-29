Спрос на путевки в Южную Корею начал активно расти – туроператоры

Россияне открывают новые туристические направления. Пока выбор не такой большой, но отправиться можно, например в экзотичную Южную Корею. Спрос на такие путевки растет, говорят туроператоры. Совсем недавно там сняли антиковидные ограничения.

Нужна ли виза? Есть ли прямые рейсы? И как расплачиваться на месте? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.