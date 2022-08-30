Более 17,5 млн школьников начнут обучение 1 сентября в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 сентября обучение в школах РФ начнут более 17,5 миллиона детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

"1 сентября более чем 17,5 миллиона школьников и более чем 7 миллионов дошкольников начинают новый учебный год ", – заявила она.

Голикова также отметила, что подготовка к новому учебному году оказалась сложнее из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, подтоплений и пожаров. Подготовка в некоторых регионах также была осложнена геополитической обстановкой.

Во многих субъектах РФ действуют ограничительные меры в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, добавила вице-премьер.

"Но тем не менее, несмотря на это, все регионы завершают плановую подготовку образовательных учреждений к новому учебному году", – сказала она.

До этого гендиректор "Компьютерной академии ТОР" Павел Специан рассказал о преимуществах очного обучения. По словам эксперта, очное обучение позволяет учителю подмечать настроение детей и подключать эмоции, чтобы удержать их внимание на предмете обсуждения. Дистанционное образование, уточнил эксперт, подойдет в тех случаях, когда достаточно передачи знаний и контроля их усвоения.

В онлайн-формате в контенте сосредоточено лишь 10% информации от всего того, что передает педагог во время коммуникации. Однако в процессе поиска работы работодатель вряд ли обратит внимание на формат обучения соискателя. Потенциальному начальнику важнее результат, отметил эксперт.

