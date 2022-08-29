Эксперт назвал преимущества очного обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гендиректор "Компьютерной академии ТОР" Павел Специан назвал плюсы очного обучения. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, когда обучение проходит очно, учитель видит настроение детей и может подключить в том числе эмоции, чтобы удержать их внимание, таким образом получая хороший результат.

В онлайн-образовании, уверен специалист, сосредоточение на контент составляет только 10% от всего того, что передает педагог во время коммуникации. Однако, уточнил Специан, при приеме на работу не так важно, какое обучение проходил человек, так как работодателей обычно интересует лишь результат.

"Если человек учился очно, с большой вероятностью он получил более эффективное и качественное образование, чем тот же студент, обучающийся в онлайне. Мы видим по тому, как с переходом на дистанционное обучение резко упало качество и эффективность школьного образования. Поэтому если мы говорим о работодателе, то зачастую они выбирают квалификацию, а не способ обучения. Но если они рассматривают обучение, то при прочих равных, безусловно, отдадут преимущество тому, кто учился в офлайн", – пояснил эксперт.

Он отметил, что удаленное образование подходит там, где достаточно просто передачи знаний и контроля усвоения. Однако, подчеркнул специалист, основная часть прикладного образования строится не на передаче знаний, а на формировании навыков.

"Умение – это то, что формируется путем многократного применения знаний, и наличие преподавателя, который видит и корректирует твою прикладную деятельность, и здесь крайне важно вовремя давать обратную связь", – заключил Специан.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил перевести все школы на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов.

Он отмечал, что школьники не успевают за один выходной отдыхать и проводить достаточно времени с близкими. По его словам, необходимость в шестидневке сейчас остается только в тех регионах, где зафиксирован дефицит школ.