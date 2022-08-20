Более 7 тыс школьников прошли обучение в рамках проекта "Технолето"

Обучение в рамках московского проекта "Технолето" прошли уже свыше 7 тысяч школьников, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, школьники занимаются робототехникой, IT, биотехнологиями, учатся предпринимательству и многому другому на почти 50 площадках.

Образовательные программы помогают школьникам узнать для себя что-то новое. А некоторым даже определиться с будущей профессией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

