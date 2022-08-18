Собянин: Москва вдвое увеличила количество техники для тушения огня в Рязанской области

Москва вдвое увеличила количество техники и специалистов, направленных для тушения огня в Рязанской области. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В соседний регион дополнительно направили еще два вертолета Ка-32А, которые могут единовременно сбрасывать до пяти тонн воды каждый. Там работают и другие вертолеты и самолеты Московского авиацентра, а также специалисты по борьбе с пожарами.

Кроме того, мэр Москвы заявил, что обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи из столицы направили 30 единиц техники и 90 пожарных и спасателей.

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