Собянин рассказал о развитии района Левобережный

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Сергей Собянин посетил район Левобережный и оценил, как за последние годы развились его территории.

"Открыли новую школу с детским садом, которая там очень нужна, – рядом новостройки, в которых много молодых семей. А значит, – и маленьких детишек", – написал мэр столицы в своем блоге.

Как отметил Собянин, это уже второе образовательное учреждение, которое было построено в этом районе. В 2021 году открылась большая школа на 1 900 учащихся в Валдайском проезде, доме 14/1.

Глава города также напомнил, что четыре года назад в Левобережном появилась своя долгожданная станция метро "Беломорская".

"Улучшению дорожной ситуации в районе способствовала реконструкция Ленинградского шоссе с развязкой на МКАД, а также Смольной улицы", – добавил он.

Есть и множество других преобразований, которые послужили на благо развития района:



снижение шума на станции метро "Речной вокзал" после продления Замоскворецкой линии;

реализация проекта Московского скоростного диаметра, которая разгрузила Ленинградское шоссе и открыла жителям прямой бессветофорный путь с севера на восток и юг;

возрождение Северного речного вокзала, где были капитально отремонтированы все 17 причалов;

благоустройство набережной и парка рядом с Северным речным вокзалом;

благоустройство исторического парка Дружбы;

приведение в порядок зоны отдыха Левобережный на берегу Химкинского водохранилища;

обустройство набережной в районе Ленинградского моста;

открытие общественного центра на месте старого кинотеатра "Нева";

комплексная реконструкция головного здания Детской городской поликлиники № 133.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что в программе реновации – 12 жилых домов Левобережного, которые подлежат расселению в 2025–2028 годах.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям.

Он объяснил, что частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты. Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем 100 миллиардов рублей.