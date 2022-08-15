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09:08

Собянин рассказал о развитии района Левобережный

мэр Москвыгород

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин посетил район Левобережный и оценил, как за последние годы развились его территории.

"Открыли новую школу с детским садом, которая там очень нужна, – рядом новостройки, в которых много молодых семей. А значит, – и маленьких детишек", – написал мэр столицы в своем блоге.

Как отметил Собянин, это уже второе образовательное учреждение, которое было построено в этом районе. В 2021 году открылась большая школа на 1 900 учащихся в Валдайском проезде, доме 14/1.

Глава города также напомнил, что четыре года назад в Левобережном появилась своя долгожданная станция метро "Беломорская".

"Улучшению дорожной ситуации в районе способствовала реконструкция Ленинградского шоссе с развязкой на МКАД, а также Смольной улицы", – добавил он.

Есть и множество других преобразований, которые послужили на благо развития района:

  • снижение шума на станции метро "Речной вокзал" после продления Замоскворецкой линии;
  • реализация проекта Московского скоростного диаметра, которая разгрузила Ленинградское шоссе и открыла жителям прямой бессветофорный путь с севера на восток и юг;
  • возрождение Северного речного вокзала, где были капитально отремонтированы все 17 причалов;
  • благоустройство набережной и парка рядом с Северным речным вокзалом;
  • благоустройство исторического парка Дружбы;
  • приведение в порядок зоны отдыха Левобережный на берегу Химкинского водохранилища;
  • обустройство набережной в районе Ленинградского моста;
  • открытие общественного центра на месте старого кинотеатра "Нева";
  • комплексная реконструкция головного здания Детской городской поликлиники № 133.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что в программе реновации – 12 жилых домов Левобережного, которые подлежат расселению в 2025–2028 годах.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям.

Он объяснил, что частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты. Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем 100 миллиардов рублей.

Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный

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