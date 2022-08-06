В Москве построят дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимов.

"Москва активно использует механизм концессии для вовлечения предпринимателей в развитие городской инфраструктуры. Так, по условиям соглашения частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты", – сообщил он.

Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем в 100 миллиардов рублей. По его словам, с инвесторами удалось заключить соглашения о строительстве:

Северного дублера Кутузовского проспекта – инвестор возводит на западе столицы платную бессветофорную четырехполосную автомагистраль, протяженность которой около 11 км;

двух заводов, на которых будет осуществляться сушка и последующая утилизация илового осадка сточных вод;

предприятия по удалению из осадка сточных вод азота и извлечению фосфора для последующей его переработки в удобрения;

современной общеобразовательной школы в инновационном центре "Сколково" – в ней смогут одновременно учиться 825 человек, работать там будут не менее 150 педагогов.

Ранее стало известно, что город без торгов предоставил застройщикам в аренду шесть земельных участков для строительства школ в пяти административных округах столицы.

С января по июнь Москва заключила с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 гектара. На них в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов построят шесть школ. Ефимов рассказал, что новые образовательные объекты появятся в течение пяти лет. Учиться в них смогут свыше трех тысяч детей.

В частности, на севере столицы – в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды – построят учебные корпуса на 350 и 400 учащихся. На востоке города – в Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице – появится школа на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей.