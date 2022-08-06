В Москве построят дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимов.
"Москва активно использует механизм концессии для вовлечения предпринимателей в развитие городской инфраструктуры. Так, по условиям соглашения частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты", – сообщил он.
Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем в 100 миллиардов рублей. По его словам, с инвесторами удалось заключить соглашения о строительстве:
С января по июнь Москва заключила с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 гектара. На них в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов построят шесть школ. Ефимов рассказал, что новые образовательные объекты появятся в течение пяти лет. Учиться в них смогут свыше трех тысяч детей.
В частности, на севере столицы – в районе Ховрино на Петрозаводской улице и в Беговом районе на улице Правды – построят учебные корпуса на 350 и 400 учащихся. На востоке города – в Косино-Ухтомском районе на Салтыковской улице – появится школа на 550 мест с дошкольным отделением для 225 детей.
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