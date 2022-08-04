Собянин осмотрел новые здания детсада и школы в Орехове-Борисове Южном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новые детский сад и школу в Орехове-Борисове Южном.

"Большая просьба, чтобы к 1 сентября здесь (в детском саду. – Прим. ред.) дети были. Что касается школы – там, конечно, готовности такой нет, но я прошу все оставшиеся работы выполнить, чтобы после Нового года, новогодних каникул дети пошли в школу", – заявил мэр Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что готовность обоих объектов является высокой, но необходимо продолжать работу, чтобы своевременно сдать их в эксплуатацию.

По словам руководителя территориального управления "ПИК" Дмитрия Красильникова, разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию уже выдано со стороны Мосгосстройнадзора. До конца августа, по словам специалиста, объект будет доработан.

Новый детский сад располагается в жилом комплексе на Ясеневой улице. Он рассчитан на 345 детей и начнет работу с 1 сентября 2022 года. Школа, построенная в том же районе, сможет принять до 825 учеников, а ее открытие ожидается в 2023 году.

В пресс-службе мэрии Москвы напомнили, что в районах Орехово-Борисово Северное и Южное в совокупности проживают более 276 тысяч москвичей. В рамках благоустройства здесь приведены в порядок более 100 дворов, построены новые социальные и спортивные объекты – ФОК с бассейном, площадка с теннисными кортами, станции велопроката.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый детский сад и дом, заселяемый по программе реновации, в районе Филевский Парк. Градоначальник высоко оценил обновленный район и напомнил, что напротив жилого комплекса будет организована благоустроенная набережная.