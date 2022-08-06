Почти 200 домов планируют расселить в районе Перово по программе реновации. В новые квартиры переедут больше 40 тысяч москвичей. Каждый дом строят по индивидуальному проекту.

Всего по городу сейчас строят 165 домов по программе реновации. В каких условиях будут жить новоселы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.