В Гостином дворе открылась выставка, посвященная программе "Мой район" в рамках Урбанфорума. На ней посетители могут узнать, как развивается столица, оценить проекты благоустройства.

На площади в 12 тысяч квадратных метров создали городской ландшафт с детскими и спортивными площадками, макетами парящего моста и других достопримечательностей. На выставке выступил Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.