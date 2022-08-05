Фестиваль "Новая Классика" пройдет в парке "Зарядье" 6 и 7 августа

Фото: официальный сайт ГАУК города Москвы "Парк "Зарядье"

В парке "Зарядье" 6 и 7 августа пройдет музыкальный фестиваль "Новая Классика". Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Для его проведения выбрали площадки большого и малого амфитеатров, а также зоны под Стеклянной корой.

"Такое масштабное мероприятие, презентующее широкому зрителю новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки через современные формы и новых героев пройдет в Москве впервые", – отметили организаторы фестиваля.

Современные композиторы выступят на музыкальном фестивале. Их музыку дополнят элементы видеоарта, световых шоу и перформанса. Отмечается также, что программа фестиваля предусматривает общение гостей с композиторами: в течение двух дней пройдут public-talk с участниками Большой сцены.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Мэр города напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Желающие смогут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.