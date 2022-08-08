Строительство школы на 1,2 тыс учеников выполнили на 50% в ТиНАО

В планах властей столицы на ближайшие два года – строительство 134 зданий школ и детских садов. Одну из школ полного цикла на 1 200 учеников строят в деревне Ватутинки в ТиНАО. Она готова уже почти на 50%.

В чем особенности новой школы? И какие еще объекты появятся в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.