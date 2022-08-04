Телеканала Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал улицу Миклухо-Маклая. Быстрее всех правильный ответ прислал телезритель Григорий.

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