В МИД Норвегии сообщили, что в Мурманске нет дипломатов королевства

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В Мурманске временно нет норвежских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

В министерстве рассказали, что посол Норвегии был вызван в МИД России, где ему сообщили, что виза сотрудника аннулирована.

"Мы уже объявили 8 июня, что с 1 июля временно закроем генеральное консульство в Мурманске, и сейчас у нас в Мурманске нет норвежских дипломатов. На встрече посол повторил сожаление министерства иностранных дел о том, что слова сотрудника не отражают норвежскую политику и отношение Норвегии к России и русским", – говорится в сообщении.

Ранее посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД России, где ему выразили протест в связи с оскорбительными высказываниями генерального консула страны Элисабет Эллингсен в адрес русских.

В министерстве заявили, что пребывание генконсула на территории России невозможно после ее поведения в отеле Мурманска 6 июля, где она позволила себе оскорбительные русофобские высказывания.

В Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также она заявила, что "ненавидит русских" и что "русский народ не достоин уважения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В свою очередь, представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.

