Пребывание в РФ консула Норвегии, допустившей русофобские высказывания, невозможно – МИД

Фото: телеграм-канал Mash

Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД России, где ему выразили протест в связи с оскорбительными высказываниями генерального консула страны Элисабет Эллингсен, сообщается в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что пребывание генконсула на территории России невозможно после ее поведения в отеле Мурманска 6 июля, где она позволила себе оскорбительные русофобские высказывания.

"Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению, однако после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно", – говорится в сообщении МИД.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также она заявила, что "ненавидит русских" и что "русский народ не достоин уважения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В свою очередь, представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.

