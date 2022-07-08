Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы – Матвиенко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия не потерпит пренебрежительного отношения к своим национальным интересам и безопасности своих граждан, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Выступая в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента, она отметила, что решения Владимира Путина о признании государственного суверенитета ДНР и ЛНР и о проведении военной спецоперации дали ясно понять, что Россия "своих не бросает в беде".
"Мы никому и никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы и ставить под угрозу безопасность наших граждан", – подчеркнула Матвиенко.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия готова к преодолению конфронтации со странами Запада, но не в ущерб собственным интересам. По словам политика, у европейской русофобии глубокие корни, она является постоянной составляющей общественно-политического уклада Запада. Она отметила, что это необходимо принимать во внимание в культуре, политике и экономике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: