Россия никому не позволит игнорировать свои национальные интересы – Матвиенко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не потерпит пренебрежительного отношения к своим национальным интересам и безопасности своих граждан, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Выступая в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента, она отметила, что решения Владимира Путина о признании государственного суверенитета ДНР и ЛНР и о проведении военной спецоперации дали ясно понять, что Россия "своих не бросает в беде".

"Мы никому и никогда не позволим игнорировать наши национальные интересы и ставить под угрозу безопасность наших граждан", – подчеркнула Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия готова к преодолению конфронтации со странами Запада, но не в ущерб собственным интересам. По словам политика, у европейской русофобии глубокие корни, она является постоянной составляющей общественно-политического уклада Запада. Она отметила, что это необходимо принимать во внимание в культуре, политике и экономике.