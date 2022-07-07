Матвиенко назвала поведение США по отношению к РФ государственным бандитизмом

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Поведение американской стороны по отношению к россиянам можно назвать государственным бандитизмом. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это какой-то уже государственный бандитизм, когда нарушаются все международные правила, когда вводятся абсолютно незаконные санкции, замораживаются активы суверенного государства, когда по этническому принципу замораживаются и разворовываются счета, ликвидируется и забирается имущество граждан России без суда, следствия и конкретных претензий", – приводит ее слова ТАСС.

Спикер Совфеда уточнила, что государственный бандитизм Штатов проявляется также в том, что они считают нормальным вмешиваться в дела суверенных стран, включая Югославию, Сирию, Афганистан, Ирак, Ливию.

По словам Матвиенко, американская сторона желает в агонии сохранить свою гегемонию в сегодняшнем мире и остановить объективный ход истории. Именно поэтому, уточнила спикер Совфеда, никакие дипломатические предложения не могут восприниматься США, потому что у них иные цели и задачи, которые заключаются в сохранении власти в мире.

Ранее Матвиенко назвала недопустимыми любые разговоры о ядерной войне. Она уточнила, что российская сторона рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания, поэтому оно может быть использовано лишь для защиты государства.