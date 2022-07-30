В МИД Норвегии выразили сожаление из-за поведения сотрудницы консульства в Мурманске

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Представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей.

"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу", – приводит ТАСС ее слова.

Отмечается, что произошедшее прорабатывается по канал норвежского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что МИД России прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из отелей России, заявляет о своей ненависти к русским.