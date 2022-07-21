Генконсул РФ рассказал о проверке грузов для Баренцбурга в Норвегии

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Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило сообщил подробности новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге.

"Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия "санкционных товаров". То есть это происходит и с грузами треста "Арктикуголь", следующими описанным выше способом до порта Тромсе и далее в Баренцбург", – рассказал он РИА Новости.

По словам Чемерило, тесный диалог МИД РФ и Норвегии позволил найти способ транспортировки грузов треста "Арктикуголь" через континентальную Норвегию.

Согласно новой схеме, из Мурманска контейнеры забирает норвежский автоперевозчик, затем они пересекают границу в пункте пропуска "Борисоглебск – Стурскуг", после чего грузы направляются в северонорвежский порт Тромсе и погружаются на контейнеровоз Норвегии. В свою очередь, он уже следует морем до порта Баренцбург.

Дипломат уточнил, что в настоящее время согласована заявка треста "Арктикуголь" на доставку груза на Шпицберген.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ввела против РФ новый пакет санкций, который предусматривает закрытие пограничного пункта "Стурскуг" для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты.

Исключение сделали для Шпицбергена. Однако позднее, в июне, норвежские пограничники не пропустили грузы для российских поселений через КПП "Стурскуг". Контейнеры для Баренцбурга были пропущены только 6 июля.

