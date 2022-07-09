Судно с грузами для россиян на Шпицбергене прибыло в Баренцбург

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Судно с грузами для российских поселений на Шпицбергене прибыло в Баренцбург. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

"Вечером 8 июля судно "Норбьерн" прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген. На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и генконсульства России на Шпицбергене", – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что судно доставило в поселение продукты, медоборудование, стройматериалы и запчасти для транспорта.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ввела против РФ новый пакет санкций, который предусматривает закрытие пограничного пункта "Стурскуг" для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты.

Исключение сделали для Шпицбергена. Однако позднее, в июне, норвежские пограничники не пропустили грузы для российских поселений через КПП "Стурскуг". Контейнеры для Баренцбурга были пропущены только 6 июля.