Специалисты отреставрируют особняк на Пречистенке

Специалисты отреставрируют около тысячи элементов декора особняка на Пречистенке. Редкие образцы сняли и перенесли в мастерскую в Гороховский переулок. После реставрации их вернут обратно в интерьеры усадебного дома.

Сейчас там также идут восстановительные работы. Мастера вернут особняку исторический облик. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.