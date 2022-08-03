Собянин объявил о запуске двухпутного движения на участке Каланчевская – Курская МЦД

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сергей Собянин объявил о завершении наиболее сложного этапа реконструкции участка Каланчевская – Курская на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2).

Мэр Москвы совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым посетил запуск движения поездов на станции Площадь трех вокзалов на центральном участке МЦД-2.

Градоначальник напомнил, что несколько лет назад было начато строительство дополнительных магистральных путей от Курского вокзала до Площади трех вокзалов.

"Самый трудный этап пройден. Построены дополнительные магистральные пути, построены две железнодорожные эстакады, три путепровода. <…> Создание новых вокзалов, создание новых пешеходных переходов, реконструкция Площади трех вокзалов, реконструкция подземных пешеходов – огромный-огромный комплекс работ", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник назвал создание Московских центральных диаметров ключевым проектом для Центрального транспортного узла и поблагодарил железнодорожников. Отмечается, что второй путь открыли на год раньше первоначального срока.

Олег Белозеров, в свою очередь, указал на предстоящий прирост объема движения транспорта на участке Каланческая – Курская МЦД-2 до почти что 300 пар поездов. Несмотря на это, интервал движения поездов МЦД-2 сократится до 6 минут против 18 минут в период применения реверсивного движения.

Текущая строительная готовность участка Каланчевская – Курская составляет 67%. Итоговое завершение работ ориентировочно произойдет весной 2023 года, то есть на 1,5 года раньше изначально заявленной даты.

Для снижения негативного шумового воздействия железнодорожного транспорта на находящиеся рядом дома запланировано создание 1,86 километра подпорных стен. Кроме того, здесь появятся шумозащитные экраны, а сами пути будут бесстыковыми. Также запланирована замена окон в окружающих жилых домах на шумозащитные.

Строительство главных путей и новой станции МЦД-2 и МЦД-4 фактически означает запуск нового городского вокзала с общим пассажирским терминалом. Название Площадь трех вокзалов было выбрано в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

Сейчас на станции запущена островная платформа МЦД-2. Открыта первая половина пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, турникетами и кассами, обеспечивающая комфортный выход пассажиров на платформу. Вторая половина вестибюля, а также строительство второй платформы могут быть завершены в 2023 году.

В 2022 году пассажиропоток станции МЦД "Площадь трех вокзалов" составляет примерно 13 тысяч человек в сутки. После запуска МЦД-4 это число достигнет 27 тысяч в сутки.

В июле стало известно, что на Киевском направлении будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) началось внедрение инновационной системы управления движением поездов. Данное оборудование уже установили на станции Крекшино.