Инновационную систему управления движением внедрят на Киевском направлении МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Киевском направлении будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) началось внедрение инновационной системы управления движением поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

"Необходимое оборудование было смонтировано на станции Крекшино. На новую систему уже переключен второй главный путь. В ближайшее время будет переведен первый главный путь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что данная технология обеспечивает взаимодействие поездов между собой, обмен технической информацией и регулирование скорости исходя из фактического расстояния до впереди идущего состава.

В перспективе на всем Киевском направлении МЦД-4 запустят более совершенную систему управления движением, которая позволит отказаться от светофоров.

Как рассказал начальник МЖД Валерий Танаев, станция Крекшино стала первой на радиальных направлениях МЖД, которую оборудовали системой интервального регулирования движением поездов нового поколения.

"Перевод и других станций на современную автоматику позволит увеличить пропускную способность линии, сократить межпоездной интервал", – приводятся в сообщении слова Танаева.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневно достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.

Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.

