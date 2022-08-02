Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автомобилистов будут оповещать об отзыве машины через портал госуслуг, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Мы в прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем, – это согласование отзывных программ в области колесных транспортных средств. В ближайшее время, в этом году, планируем запустить этот сервис через госуслуги", – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Шалаев отметил, что владелец автомобиля обязательно получит уведомление, если его транспорт будет подлежать отзыву.
Ранее созданный Минцифры и МВД сервис купли-продажи автомобиля стал доступен на портале госуслуг. В ведомстве отметили, что онлайн-сделка позволяет экономить время, так как все данные договора уже предзаполнены, а его шаблон встроен в сервис. Кроме того, он автоматически проверяет наличие ограничений на транспортное средство, нахождение его в залоге или розыске.
Также отмечается, что сделка может быть оформлена без очного присутствия покупателя и продавца. По данным министерства, продавец начинает заполнять договор, машина выбирается из списка принадлежащих ему автомобилей. После этого проводится проверка транспортного средства. Если какая-то из проверок не удалась, обе стороны договора получают об этом уведомление.
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