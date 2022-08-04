Юрист объяснила, кому следует быстрее поменять водительское удостоверение

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство в целях оказания поддержки россиянам в текущей экономической ситуации продлило срок действия водительских прав, истекающих в этом году, на три года – до 2025 года, напомнила член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова.
Однако, считает специалист, о замене удостоверения стоит позаботиться заранее, если не хочется тратить время на очереди, поскольку через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новые права, увеличится.
"Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
При этом Спиридонова подчеркнула, что никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит. Продленный и новый документ имеют равную силу.
Ранее сообщалось, что в России повысят удобство выдачи водительских удостоверений. Это позволит сделать подсистема специального программного обеспечения информационной системы Госавтоинспекции "Витрина данных ГИБДД".
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