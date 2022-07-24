В России повысят удобство выдачи водительских удостоверений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подсистема специального программного обеспечения информационной системы Госавтоинспекции "Витрина данных ГИБДД" в перспективе повысит удобство выдачи водительских удостоверений. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что сейчас данный ресурс позволяет гражданам получить сведения, которые содержатся в реестре транспортных средств на портале "Госуслуги". Сведения о водительских удостоверениях также необходимы для реализации возможности водителям использовать электронные документы, подчеркнули в министерстве внутренних дел.

Отмечается, что онлайн-база "Витрина данных ГИБДД" позволяет хранить сведения, формирующиеся в банках данных ведомств, без нарушения функционирования бизнес-процессов и вне зависимости от нагрузки на базу.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в России могут появиться электронные водительские права. Как отмечал начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, электронное удостоверение должно стать востребованным среди большинства участников дорожного движения.