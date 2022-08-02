МВД планирует расширить функционал "Витрины данных ГИБДД"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство внутренних дел России планирует расширить функционал сервиса "Витрина данных ГИБДД", сообщает РИА Новости.

Платформа предоставляет информацию о транспортных средствах. Пользоваться ей могут автомобилисты, компании с автопарком, представители власти и заинтересованных структур.

"В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на "Витрине" массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях", – рассказали в МВД.

Дата расширения функционала не обозначена. При этом сам сервис "Витрина данных ГИБДД" был запущен с 1 июля 2022 года. Для получения информации требуется подать запрос в личном кабинете на портале госуслуг.

В пресс-центре МВД РФ ранее сообщили, что в перспективе подсистема "Витрины данных ГИБДД" повысит удобство выдачи водительских удостоверений. Онлайн-база платформы позволяет хранить сведения таким образом, что бизнес-процессы не будут нарушены вне зависимости от нагрузки на базу.