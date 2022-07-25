Уголовную ответственность за систематическое вождение без прав ввели в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России ввели уголовную ответственность для водителей, которые систематически садятся за руль без прав, сообщает ТАСС.

С 25 июля в силу вступила статья 264.3 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом без прав и подвергнутым административному наказанию за такое же правонарушение.

Также уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством водителем, который имеет судимость за совершение преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание за это – два года лишения свободы.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. За это грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Ранее в ГИБДД напомнили россиянам о штрафах за вождение без прав. Так, для водителей, которые сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, грозит наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу управления ТС не имеющему прав лицу предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, из них шесть ДТП – с участием водителей автомобилей каршеринга.