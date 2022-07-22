В России увеличилось число взяток – МВД

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За первые шесть месяцев с начала 2022 года в России увеличилось число преступлений со взятками. Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на доклад МВД "Состояние преступности в России".

За указанный период в стране совершили 11 852 преступления. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 9,2%. Большую часть преступлений совершили по мелкому взятоничеству – 4 267. Прирост составил 14,4%.

Однако общее число преступлений, связанных с коррупцией, снизилось до 22 396, или на 0,2%.

Ранее в подмосковной Дубне была задержана подозреваемая в мошенничестве. Она пришла за деньгами к пожилой женщине и сообщила, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги на взятку мнимым сотрудникам правоохранительных органов.