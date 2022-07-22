В России увеличилось число взяток – МВД

11:17
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
За первые шесть месяцев с начала 2022 года в России увеличилось число преступлений со взятками. Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на доклад МВД "Состояние преступности в России".
За указанный период в стране совершили 11 852 преступления. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 9,2%. Большую часть преступлений совершили по мелкому взятоничеству – 4 267. Прирост составил 14,4%.
Однако общее число преступлений, связанных с коррупцией, снизилось до 22 396, или на 0,2%.
Ранее в подмосковной Дубне была задержана подозреваемая в мошенничестве. Она пришла за деньгами к пожилой женщине и сообщила, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги на взятку мнимым сотрудникам правоохранительных органов.
"Московский патруль": подозреваемую в мошенничестве задержали в Дубне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: