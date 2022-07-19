"Московский патруль": 78 тысяч водителей оштрафовали за неправильную установку номеров

78 тысяч водителей оштрафовали сотрудники столичной Госавтоинспекции за нарушение правил установки на автомобили регистрационных знаков. Статистику за первые 6 месяцев этого года озвучили в ГИБДД.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.