В ГИБДД Москвы рассказали, за что могут выписать штраф по снимкам камеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителя автомобиля могут оштрафовать за запись голосового сообщения по телефону, если использование гаджета за рулем зафиксировала дорожная камера, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве отметили, что запись аудиосообщений во время нахождения за рулем отвлекает водителя от управления автомобилем и представляет собой такую же опасность, как разговор по телефону без hands free.

ГИБДД также напомнила об опасности, когда водитель одной рукой облокачивается на дверь, а другой держится за руль.

Уточняется, что инспектор службы перед принятием решения анализирует снимки камер видеофиксации. При этом, если снимок с камеры в плохом качестве, водитель автомобиля не будет привлекаться к административной ответственности.

"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события правонарушения", – подчеркнули в Госавтоинспекции, напомнив, что размер штрафа за использование телефона за рулем составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее в ГИБДД сообщили об установке в Москве свыше 400 фиксирующих разговоры по телефону за рулем камер.

