Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Сомали.

Как отмечают некоторые СМИ, судно перевернулось и загорелось. Видео из Могадишо появилось в интернете. На кадрах видно черное облако дыма и открытый огонь. На взлетно-посадочную полосу сразу же приехали несколько пожарных машин. Сообщается, что всех пассажиров и членов экипажа удалось вовремя эвакуировать.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24