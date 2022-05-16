Кабмин обнуляет импортные пошлины на технологическое оборудование

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Правительство РФ обнуляет ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые используют при реализации крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

В частности, это такое оборудование, которое используется в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT.

"Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств", – отметил премьер.

До этого Мишустин сообщил, что правительство РФ существенно упростит правило ввоза в страну компьютеров, смартфонов и планшетов. Изменения затронут электронные устройства, в составе которых есть криптографические средства.