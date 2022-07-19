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Общество

15:29

Эксперт заявил о возможности штамма "Кентавр" занять доминирующее положение в РФ

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новый вариант коронавируса "Кентавр" с высокой долей вероятности станет доминирующим в России, заявил врач-инфекционист, главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Этот подвид показывает большую заразность по сравнению с "Омикроном" и "Стелсом". Скорее всего, да, он станет превалирующим, но с течением какого времени – пока нет понимания", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".

По словам инфекциониста, "Кентавр" более заразен, но менее патогенен, в связи с чем его распространение не вызовет всплеск госпитализаций и тяжелых случаев.

Ранее сообщалось, что подвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, известный как "Кентавр", был выявлен в России.

Уточняется, что забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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