В Росздравнадзоре призвали возобновить работу региональных штабов по COVID-19

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Деятельность региональных штабов по профилактике коронавируса необходимо возобновить, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В связи с этим субъектам РФ необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", – приводятся ее слова в телеграм-канале ведомства.

Глава Росздравнадзора обратила внимание на то, что меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавируса принимаются не во всех российских субъектах.

Она поручила регионам проверить наличие препаратов от коронавируса и средств защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации.

Ранее сообщалось, что подвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, известный как "Кентавр", был выявлен в России.

Уточнялось, что забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

