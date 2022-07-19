Polymetal рассматривает возможность продажи активов РФ

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Производитель первичного серебра и золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов компании. Об этом сообщает ТАСС.

В Polymetal добавили, что успешная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится на своей деятельности в Казахстане. В компании отметили, что сейчас в стране добывается свыше 500 000 унций золота в год, а выручка в 2021 году составила 984 миллиона долларов.

На фоне данных сообщений акции Polymetal росли на 4,17%, до 322 рублей. При этом ранее ценные бумаги росли на 7,93%, до 333,6 рубля.

Ранее сообщалось, что компания Danfoss, занимающаяся производством отопительного и энергосберегающего оборудования, объявила о продаже своего российского и белорусского бизнеса. После завершения сделки в сентябре этого года Danfoss окончательно покинет российский и белорусский рынок.

