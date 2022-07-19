Курс евро опустился ниже 56 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:00 по московскому времени европейская валюта снизилась на 2,02%, до 55,99 рубля. К 15:02 по московскому времени курс евро ускорил падение до 2,05% и находился на отметке 55,98 рубля.

При этом курс доллара в 15:01 упал до 54,93 рубля.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что развитие альтернативных экономик и санкции против России ускоряют снижение курса и роли доллара. По его словам, на фоне попыток США препятствовать экономическим связям конкурентов вероятно создание альтернативной корзины валют государств БРИКС или ШОС.

