Глава Сбербанка перечислил способы сдержать укрепление рубля

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Укрепление курса национальной валюты возможно сдержать с помощью расширения импорта или валютных интервенций, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.

"Сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта", – цитирует его ТАСС.

По слова Грефа, в настоящее время покупка твердой валюты для накопления ФНБ невозможна, в связи с чем рассматривается возможность приобретения юаня и других мягких валют. Дальнейшие изменения курса будут происходить за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными государствами.

Кроме того, руководитель Сбербанка добавил, что финансовая организация начала рефинансировать ипотеку, полученную клиентами весной по высоким ставкам.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин заявил, что риторика чиновников заметно ужесточилась в конце июня, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50. Постепенно стала вырисовываться некая "красная линия", до которой возможно усиление российской валюты.

По мнению аналитика, настоящей "красной линии" все же не существует, так как курс рубля остается плавающим и его никто не таргетирует.

