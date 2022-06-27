Россияне смогут уменьшить процентную ставку по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российские банки предложили гражданам рефинансировать ипотечные кредиты, взятые под большие проценты, отказавшись от ограничения по сроку действия предыдущего договора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на кредитные организации.
Уточняется, что на данный момент кредиторы готовы идти на уступки. Так, если ранее для рефинансирования ипотеки обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее полгода или года назад, то теперь сроки сократились.
Как рассказали изданию в ВТБ, рефинансирование кредитов на жилье по ставке 10,5% для заемщиков, взявших ипотеку по высоким ставкам с 1 марта по 25 июня текущего года, будет действовать с 27 июня.
В банке "Открытие" похожее предложение было запущено 22 июня, говорится в материале. Рефинансирование по ставке 10,69% стало доступно для клиентов банка, которые взяли кредит с 28 февраля по 31 мая этого года.
Также россияне смогут рефинансировать ипотечный кредит, который был взят в банках ПСБ, "Санкт-Петербург", "Зенит". Кроме того, смягчить требования по сроку действия договора рефинансирования ипотечного кредита планируют Московский кредитный банк (МКБ), "Уралсиб" и "Ак Барс". А клиенты Сбербанка смогут воспользоваться рефинансированием в июле.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.
До этого Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.
Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.
Льготная ипотека под 7% годовых может заработать уже на следующей неделе – Минстрой
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