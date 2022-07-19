РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании

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РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации", – объяснили в холдинге.

В компании также обратили внимание на то, что европейские ограничения противоречат как нормам международного права, так и законным актам Евросоюза.

Ранее стало известно, что "Сименс Мобильность" вышел из совместных предприятий с РЖД. Кроме того, в компании заявили о прекращении обслуживания и расторжении договоров с российским холдингом.

