С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 6,3 млн кв м недвижимости – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С января по июль 2022 года в Москве было введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Итоги работы столичного строительного комплекса за прошедшие семь месяцев подвел президиум правительства Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

"Основной задачей работы московских строителей в 2022 году остается создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, в отличие от прошлых лет, властям приходится решать эту задачу в условиях беспрецедентного санкционного давления, однако, несмотря на все трудности, Стройкомплекс Москвы эффективно справляется со своей работой. Так, ведомству удалось сохранить высокие темпы строительства инженерной и транспортной инфраструктуры.

"В 2022 году Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат)", – указано в материале.

По данным мэрии, с 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза. За это время было построено 100 новых станций, 198,7 километра линий и 11 электродепо. В 2022 году власти планируют завершить строительство трех новых и реконструкцию семи уже существующих железнодорожных станций.

Кроме того, столичное правительство сохраняет высокие темпы дорожного строительства – ежегодно в городе появляется около 100 километров новых дорог.

"С начала 2022 года завершено строительство 21 километра дорог, восьми искусственных сооружений и трех пешеходных переходов. В числе наиболее значимых введенных объектов – развязка МКАД с Осташковским шоссе (первая очередь), дорога с путепроводами на территории АДЦ в поселке Коммунарка", – говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшие два года в Москве планируют построить около 250 километров дорог, более 80 искусственных сооружений, а также 50 пешеходных переходов. При этом ключевым проектом в данной сфере является строительство Московского скоростного диаметра, который улучшит транспортную ситуацию для более чем 5 миллионов жителей 40 районов столицы.

"За семь месяцев 2022 года в Москве построили 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,5 миллиона квадратных метров пришлось на долю жилья. Годовой план по вводу недвижимости в эксплуатацию выполнен на 70%", – указано в сообщении.

Также продолжается реализация программы реновации. На сегодняшний день для строительства новых домов в рамках этого проекта подобрано 556 стартовых площадок во всех округах Москвы. Общая площадь новостроек, которые расположатся на этих участках, составит 8,8 миллиона квадратных метров.

"Построено 203 новых жилых дома общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование 409 домов общей площадью 7,5 миллиона квадратных метров", – говорится в тексте.

За первые семь месяцев этого года в городе были построены 37 объектов социального назначения, в том числе 20 школ и детских садов, девять спортивных объектов, пять больниц и поликлиник, а также три культурных учреждения. В частности, завершилось строительство Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках, а также реконструкция стадиона "Москвич" в Текстильщиках.

"В 2022 году в Московском зоопарке были открыты реконструированный павильон "Ластоногие", новый вход вблизи метро "Баррикадная" и расширенный пешеходный мост для перехода между старой и новой территориями зоопарка", – заявили в мэрии.

В 2022–2024 годах власти планируют построить 342 социальных объекта – это школы, детские сады, больницы, поликлиники. При этом продолжается активное развитие Троицкого и Новомосковского округов, на территории которых с начала 2022 года было построено 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

"В ТиНАО открыто восемь станций метро и построено 335,5 километра дорог (в том числе в 2022 году – 3,6 километра). В планах на 2022–2024 годы – строительство 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 91 социального объекта, и 88 километров дорог. Продолжится строительство Троицкой и Бирюлевской линий метро и новых дорожных магистралей", – говорится в тексте.

В мэрии напомнили, что с этого года для строящихся и введенных в эксплуатацию объектов оформляются цифровые паспорта с уникальными идентификационными номерами. К сегодняшнему дню власти выдали уже 42 тысячи таких документов. Также власти продолжают развивать электронные услуги и сервисы. Так, москвичи уже 370 тысяч раз воспользовались электронными сервисами на портале мэра.

"Суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", который заработал в ноябре 2020 года, пользуется особой популярностью. Он включает в себя набор инструкций, уведомлений, электронных услуг и сервисов", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что с его помощью участники программы реновации получили уже 460 тысяч электронных уведомлений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям.

Он объяснил, что частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты. Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем 100 миллиардов рублей.