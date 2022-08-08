Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы Москва – Казань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин сообщил, что Московский скоростной диаметр (МСД) продлят до федеральной трассы Москва – Казань, завершить работы планируется в сентябре 2023 года.

"В этом году мы заканчиваем первую очередь скоростного диаметра, это Северо-Восточная хорда. Дальше Некрасовки ее необходимо было продлять, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань", – объяснил мэр.

Как отметил Собянин, жители столицы получат еще одну магистраль, по которой можно двигаться в сторону Нижнего Новгорода – в районы Московской области.

Также запланировано провести следующие работы:



реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, включая Красковскую и Покровскую улицы;

обустройство 24,6 гектара газонов;

высадку 772 деревьев и около восьми тысяч кустарников;

обустройство 5,8 километра велосипедных дорожек.

В настоящее время строительная готовность первой очереди МСД составляет 84%.

Ранее Собянин рассказал, что после завершения строительства МСД жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.

По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.

Как отметил градоначальник, строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка – в следующем году. Он напомнил, что 90% автодороги пройдет по воздуху, она объединит 10 крупнейших вылетных магистралей Москвы, а также МКАД и ТТК.

