Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы Москва – Казань

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин сообщил, что Московский скоростной диаметр (МСД) продлят до федеральной трассы Москва – Казань, завершить работы планируется в сентябре 2023 года.
"В этом году мы заканчиваем первую очередь скоростного диаметра, это Северо-Восточная хорда. Дальше Некрасовки ее необходимо было продлять, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань", – объяснил мэр.
Как отметил Собянин, жители столицы получат еще одну магистраль, по которой можно двигаться в сторону Нижнего Новгорода – в районы Московской области.
Также запланировано провести следующие работы:
Ранее Собянин рассказал, что после завершения строительства МСД жители столицы и области смогут пользоваться им бесплатно, тогда как транзитным машинам придется платить за проезд.
По его словам, это позволит снизить нагрузку на дорогу и, как следствие, сократить для горожан время в пути. Власти города рассчитывают, что в качестве транзитного маршрута у автомобилистов останется ЦКАД.
Как отметил градоначальник, строительство основного участка МСД планируется завершить уже ближайшей осенью, а южного участка – в следующем году. Он напомнил, что 90% автодороги пройдет по воздуху, она объединит 10 крупнейших вылетных магистралей Москвы, а также МКАД и ТТК.
Строительство северного участка Московского скоростного диаметра закончат в сентябре
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