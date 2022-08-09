В Коммунарке приступили к строительству новой автодороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселке Коммунарка появится магистральная улица районного значения. Дорожники уже приступили к строительству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дорога протянется от Калужского шоссе до перспективного участка трассы Солнцево – Бутово – Видное с заходом в деревню Бачурино. Общая протяженность построенных и реконструированных улиц в рамках проекта строительства автодороги составит 7,2 километра. Ввести ее в эксплуатацию планируют в 2024 году.

"В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе Бачуринской улицы, также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов", – сообщил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

В рамках проекта также планируется:

построить пешеходные тротуары с обеих сторон дороги;

построить локальное очистное сооружение;

сделать наружное освещение;

установить 13 светофоров;

установить шумозащитные экраны в местах жилой застройки.

Новая автодорога позволит быстрее добираться от Коммунарки до Южного Бутова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям.

Он объяснил, что частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты. Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем 100 миллиардов рублей.