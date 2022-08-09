В Коммунарке приступили к строительству новой автодороги

12:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В поселке Коммунарка появится магистральная улица районного значения. Дорожники уже приступили к строительству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Дорога протянется от Калужского шоссе до перспективного участка трассы Солнцево – Бутово – Видное с заходом в деревню Бачурино. Общая протяженность построенных и реконструированных улиц в рамках проекта строительства автодороги составит 7,2 километра. Ввести ее в эксплуатацию планируют в 2024 году.
"В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе Бачуринской улицы, также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов", – сообщил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
В рамках проекта также планируется:
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в столице построят автомобильную дорогу, коммунальные предприятия и школу по концессионным соглашениям.
Он объяснил, что частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу, чтобы в дальнейшем эксплуатировать эти объекты. Ефимов уточнил, что объем инвестиций в проекты составит более чем 100 миллиардов рублей.
Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы Москва – Казань
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: