Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:15 по московскому времени курс американской валюты снизился на 0,46%, до 59,26 рубля. Курс евро, в свою очередь, упал до 59,63 рубля, потеряв 0,91%.

В начале торгов курс доллара упал на 3,08%, до отметки 57,7 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей вокруг значения 60 рублей за доллар в связи с преодолением РФ санкционного давления.

По словам эксперта, при установлении курса американской валюты на уровне 60 рублей можно предвидеть, что такой курс сохранится минимум на месяц.

