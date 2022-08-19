Президент Франции Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудили ситуацию с зерном.

Также Макрон и Путин подчеркнули важность скорейшей отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.